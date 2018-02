Conduz por Património Mundial e é multado

Um camionista foi multado por ter levado o camião a atravessar uma parte das Linhas de Nazca, um monumento que a UNESCO classificou como Património da Humanidade.

O condutor alegou que apenas tinha saído da estrada para substituir um pneu furado.

No entanto, a polícia apercebeu-se que o homem iria tentar evitar uma portagem, atravessando para tal uma área que é Património da Humanidade.

Nessa ‘brincadeira’, o homem terá provocado estragos num área de 50 por 100 metros.

As Linhas de Nazca, no sul do Peru, englobam cerca de 370 desenhos gigantes, percetíveis só das alturas, que representam elementos naturais ao longo de uma áera com 450 quilómetros quadrados.

