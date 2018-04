18 de abril, nasce Antero de Quental e morre Einstein

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, recorda-se o escritor e poeta Antero de Quental, que nasceu a 18 de abril de 1842, tal como o político Adelino Amaro da Costa, 101 anos depois. Hoje, assinala-se também a morte do genial Einstein.

Antero Tarquínio de Quental nasceu em Ponta Delgada, no dia 18 de abril de 1842. Escritor e poeta, considerado um dos melhores da Língua, Antero de Quental destacou-se com os seus sonetos, que apresentam notas de estilo que fazem lembrar Bocage e Camões.

Mas Antero criou uma marca autoral própria e os seus sonetos transportam um sabor clássico, bem patente na adjetivação e na musicalidade.

A poesia de Quental apresenta três faces distintas: as experiências da irreverência juvenil, a poesia militante, como voz da revolução, e a poesia metafísica, de quem procura o sentido para a existência.

A sua obra remete o leitor para outras paixões bem vincadas de Antero de Quental: a filosofia e a política. O escritor e poeta viria a morrer a 11 de setembro de 1891, nos Açores, onde nascera. Encontra-se sepultado no Cemitério de São Joaquim, em Ponta Delgada, mas a sua poesia não jaz. Respira.

A 18 de abril, recorda-se também Adelino Amaro da Costa, político português que nasceu neste dia, em 1943. Adelino Amaro da Costa foi um dos fundadores do CDS e o primeiro secretário-geral eleito dos centristas, em 1974. Foi também deputado à Assembleia Constituinte, entre 1975 e 1976, e à Assembleia da República, até 1980, e liderou o Grupo Parlamentar do CDS.

Amaro da Costa tornou-se o primeiro civil a assumir o cargo de ministro da Defesa, depois do 25 de Abril. O seu percurso político termina com a sua vida, na noite de 4 de dezembro de 1980: o avião onde viajava despenha-se em Camarate. A bordo, seguia também a então primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro.

A história do dia 18 de abril conta-se ainda com a colocação da primeira pedra da Basílica de São Pedro, em Roma, por parte do O Papa Júlio II, em 1506.