Mundo Vídeo: Homem agride mulher… no próprio casamento Por

As redes sociais no ocidente estão escandalizadas com uma agressão ocorrida num casamento no Uzbequistão. Durante a boda, o marido dá uma violenta chapada na esposa, que até se desequilibrou.

O incidente ganhou dimensão depois de replicado pelo The Sun.

Durante a tradicional oferta do bolo, a mulher, que aparenta estar triste (como se fosse vítima de um casamento combinado, como é referido na descrição do vídeo), brincou com o esposo, retirando a fatia que oferecia.

Indignado com o atrevimento dela, o homem pregou-lhe um estalo… que até a desequilibrou.

“Se ele é capaz de fazer isso em público e no dia do casamento, nem quero imaginar o que fará dentro de portas”, comentou um internauta.

Veja as imagens.