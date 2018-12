Vídeo: Edifício com 64 anos e 5000 toneladas mudado de local na China

As autoridades de Changsha, cidade no centro-leste da China, mudaram de local um histórico hotel com 64 anos e um peso estimado de 5000 toneladas, avançou hoje a agência de notícias Xinhua. Veja o vídeo.

Aberto ao público desde 1954, seis anos após a fundação da República Popular Chinesa, o hotel Xianjiang, o primeiro para estrangeiros, foi deslocado cerca de 35,5 metros para norte da sua localização original para “proteger melhor a estrutura”.

A superfície total tem uma área de 3800 metros quadrados, três pisos e foi construída com tijolos vermelhos e telhas de cimento encáustica.

A ‘mudança’ demorou cerca de 40 horas, com recurso às tecnologias mais recentes para este tipo de trabalhos.

O hotel será agora alvo de obras de remodelação, já no novo local.

Veja o vídeo.

To move a hotel building 35.56 meters horizontally in 40 hours without losing a single brick?

Yes, it happened in central China’s Changsha.

But how was that possible? With specially-designed rails!

Btw, the building was 64 years old and weighs 5,000 tons pic.twitter.com/FF7I65Pper

— China Xinhua News (@XHNews) 29 de dezembro de 2018