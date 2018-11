Vídeo: Camião fica pendurado em ponte na Austrália

De acordo com a imprensa local, o condutor do camião estava consciente quando foi transportado para o hospital.

O homem, com cerca de 50 anos, foi levado de ambulância com ferimentos ligeiros. Está estabilizado.

As imagens mostram o camião pendurado sobre o ponte. Com o impacto, os produtos acabaram por cair na via.

A imprensa local acrescenta que o trânsito esteve cortado durante algum tempo devido à “complexidade” do incidente.

As razões que levaram ao acidente são ainda desconhecidas.

Veja o vídeo.

JUST IN: Traffic chopper pics of truck hanging from a bridge on the Calder Freeway in Keilor. The driver is conscious and breathing. #9News pic.twitter.com/2GNn0WqGiM

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) 20 de novembro de 2018