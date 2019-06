Motociclismo Van der Mark ‘quebra’ caminhada triunfal de Alvaro Bautista em Jerez Por

Michael Van der Mark conheceu finalmente o ‘sabor’ da vitória no Campeonato do Mundo de Superbikes 2019, ao impor-se na segunda corrida do fim de semana em Jerez de La Frontera.

Bastou um deslize de Alvaro Bautista para que o holandês da Yamaha aproveitasse e cortasse a meta no primeiro posto na corrida de hoje, depois de ontem o líder do ‘Mundial’ não ter dado quaisquer hipóteses à concorrência.

De facto, na prova de sábado Bautista saiu na frente e foi-se afastando rapidamente de Van der Mark, que foi o seu mais sério opositor, ainda que nunca tenha ameaçado verdadeiramente a primeira posição do espanhol da Ducati.

Esse primeiro confronto do fim de semana acabou por ficar tristemente marcado pelo toque que Jonathan Rea deu na Yamaha de Sam Lowes provocado a queda deste quando tinha o pódio à vista. O piloto da Kawasaki não se sentiu nada à vontade no final e nem sequer celebrou a terceira posição, dada a forma como a obteve.

Já na corrida de hoje a animação foi coisa que não faltou, pois na largada Marco Melandri foi quem arrancou bem, enquanto Lowes voltou a cair, saindo ‘pela porta pequena’ do traçado andaluz.

Rea foi o ‘cliente’ seguinte da liderança, mas não ficaria por lá muito tempo, já que Bautista colocou-se de novo no comando, pensando-se que o espanhol iria repetir o êxito e as celebrações diante do seu público. Mas não foi isso que aconteceu. O espanhol da Ducati caiu, ficando prostrado no chão tal como a sua moto, depois de várias piruetas.

A partir desta altura Jonathan Rea ficou na frente da corrida, seguido por Van der Mark e Melandri. Mas o britânico da Kawasaki acabaria por não resistir ao holandês da Yamaha, que abou por se impor diante do Campeão do Mundo de de Toprak Razgatliuglu, que entretanto deixara para trás Melandri.

A corrida terminaria sob bandeira vermelha devido à queda do japonês Ryuichi Kiyonari, que deixou a pista cheia de gravilha, o que colocava problemas de segurança.