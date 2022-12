Nas Notícias Urgências geram 65% das reclamações dos utentes Por

Entidades de saúde públicas foram alvo de mais de 2.200 reclamações desde o início do ano. Mais de metade são dirigidas aos hospitais.

Desde o início do ano, os utentes apresentaram mais de 2.200 reclamações contra as entidades de saúde públicas. A grande maioria das queixas são dirigidas aos hospitais e o principal motivo de reclamação refere-se aos constrangimentos sentidos nas Urgências. O Hospital Beatriz Ângelo é a unidade hospitalar mais reclamada, revela o Portal da Queixa.

O ano de 2022 tem sido assolado por vários problemas nas urgências hospitalares. Os constrangimentos começaram a meio do ano nas urgências de ginecologia e obstetrícia e estenderam-se, nos últimos meses, às urgências hospitalares, com esperas no atendimento a ultrapassar as 12 horas, em vários casos relatados pelos utentes.

Perante a situação caótica observada de norte a sul do país, o Portal da Queixa fez uma análise às reclamações registadas na sua plataforma, onde apurou quais as unidades hospitalares que têm enfrentado mais problemas, segundo as queixas dos utentes.

Entre os dias 01 de janeiro e 13 de dezembro de 2022, chegaram ao Portal da Queixa 2.202 reclamações relacionadas com os serviços de saúde públicos.

Verifica-se que 1.312 reclamações, (65%) são dirigidas aos hospitais, sendo o principal motivo de queixa reportado pelos consumidores: os vários constrangimentos nas urgências hospitalares (adultos e pediátrica) e maternidades.

Entre as reclamações relacionadas com os serviços de urgência, as queixas vão desde as horas intermináveis na sala de espera (média a ultrapassar as 12 horas), a incapacidade de o hospital responder a casos urgentes, o mau atendimento, a falta de condições para receber tantos utentes e dificuldades pelo fecho inesperado das urgências hospitalares.

A análise efetuada permitiu identificar qual o Top 5 dos hospitais que acolhem maior número de reclamações figuram: o Hospital Beatriz Ângelo (90 queixas); Hospital de Braga (58); Hospital de Santa Maria (Lisboa); Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (46) e Hospital de Faro (33).

Utentes com experiências “desesperantes”

Segundo os dados analisados, são inúmeros os relatos de experiências “desesperantes” dos utentes.

Oana é uma das utentes que denunciam a longa espera e o mau atendimento na urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo: “Acho uma falta de respeito estar à espera com um bebé de 4 messes há mais que 3 horas, dizendo-me que 40 de febre não é grave.”

A longa espera na urgência do Hospital de Braga também foi o motivo exposto na reclamação registada por Ana Fernandes: “Dei entrada nas urgências do Hospital de Braga às 23h18, tendo sido chamada pela primeira vez já depois das 9h00 da manhã.”

Na reclamação dirigida ao Hospital de Santa Maria (Lisboa), Ana também se queixa da demora no atendimento: “Estive na urgência desde as 16h até as 8h30 da manhã”.

“O meu avô António Correia (85 anos) deu entrada nas urgências de ambulância no Hospital dos Covões, em Coimbra, com covid-19, passou duas noites lá sentado numa cadeira de rodas, sem banho, sem uma muda de roupa, nada.”, descreve Joana Correia na queixa.

