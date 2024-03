IPDJ lança campanha «Tu Também Podes Ser Presidente do teu clube» para fomentar a igualdade de género na liderança no desporto.

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) lançou no passado dia 25 de outubro, a campanha «Tu Também Podes Ser Presidente do teu clube» de promoção e incentivo a uma maior participação das mulheres na área da liderança no desporto, tornando o meio mais equitativo em termos de género.

Esta campanha foi concebida para ser direcionada às raparigas, alunas do ensino secundário, valorizando a liderança e o dirigismo desportivo no feminino, sob o mote «Tu também podes ser a presidente do teu clube. Entra em campo».

Desta forma, o IPDJ pretende demonstrar ao segmento de jovens raparigas do ensino secundário que ser mulher e ser presidente de um clube é possível, bem como contribuir para acabar com os estereótipos que mantêm as mulheres fora de jogo, em matérias de liderança no desporto.

Esta iniciativa está de acordo com as recomendações do Grupo de Trabalho Para a Igualdade de Género no Desporto, que no seu relatório final referiu esta como uma das áreas prioritárias de intervenção, apontando para a criação de oportunidades de desenvolvimento de competências na área da gestão e liderança desportiva.

Na próxima quarta-feira dia 20 de março decorrerá no Porto uma sessão na Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, com uma Tertúlia “Liderança e Dirigismo Desportivo no Feminino” na qual participarão Catarina Araújo – Vereadora da C.M. do Porto; Rita Veloso – Presidente da Direção do Clube A4 e Sílvia Moreira – Presidente da Associação Desportiva Cultural Recreativa das Caxinas.

A campanha foi produzida em parceria com a Direção-Geral de Educação, a Direção- Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Direção Regional do Desporto dos Açores, a Direção Regional de Educação e Administração Educativa dos Açores e a Direção Regional do Desporto da Madeira.