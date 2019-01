Trabalhadores das rodoviárias de Santarém e Leiria em greve por melhores salários

Os trabalhadores das rodoviárias do Oeste, Lis e Tejo (distritos de Leiria e Santarém) iniciaram hoje uma greve de dois dias para exigir o aumento do salário e a unificação das regras de trabalho nas empresas do Grupo Barraqueiro.

A greve teve início às 03:00 de hoje e prolonga-se até às 03:00 de sábado.

Com esta paralisação, os trabalhadores pretendem alcançar “melhores salários, melhores condições de trabalho e o fim das várias discriminações entre motoristas”, salientou, numa nota, a União dos Sindicatos de Santarém, afeta à CGTP.

Na mesma nota, o sindicato acusa as administrações das empresas de “não adequar os salários à nova realidade do setor, escudando-se na proposta da associação patronal, já ultrapassada pela prática salarial noutras empresas do Grupo Barranqueiro”.

Para hoje, às 11:00, está prevista uma concentração de trabalhadores em frente à sede do Grupo Barraqueiro, no Campo Grande, em Lisboa, com a presença do secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos.

Os trabalhadores já tinham realizado uma greve de dois dias no final de novembro, pelos mesmos motivos.

As três transportadoras pertencem ao grupo Barraqueiro e à Transdev, numa proporção de 49 por cento de participação cada uma, com os outros 2 por cento a pertencerem à empresa-mãe, a Rodoviária do Tejo.