“Sustentabilidade” lidera votação para Palavra do Ano em Portugal

As palavras “sustentabilidade”, “violência [doméstica]” e “desinformação” lideram a votação para a “Palavra do Ano” de 2019 , anunciou hoje a Porto Editora, que promove a iniciativa.

A lista das dez palavras, da qual será escolhida a Palavra do Ano, está disponível para votação até ao próximo dia 31 às 24:00 em www.palavradoano.pt.

“Duas semanas depois do arranque da votação para a Palavra do Ano 2019, verifica-se haver três a quatro fortes candidatas junto dos portugueses. Neste momento, a eleição é liderada por ‘sustentabilidade’, secundada pelos vocábulos ‘violência [doméstica]’ e ‘desinformação’, praticamente empatadas, estando ‘jerricã’ a curta distância”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A palavra “jerricã” está, nesta data, em 4.º lugar, sendo seguida por “nepotismo”, “trotinete”, “seca”, “influenciador”, “lítio” e, a fechar, “multipartidarismo”.

A editora realça que “esta iniciativa vem sublinhar o poder das palavras ao refletir o quotidiano da sociedade em cada ano: os factos, os hábitos, os acontecimentos, as preocupações coletivas”.

O ano passado a eleita foi a palavra “enfermeiro”, com 37,8 por cento dos 226 mil votos validados, seguida de “professor”.

Nos anos anteriores as vencedoras foram “esmiuçar” (2009), “vuvuzela” (2010), “austeridade” (2011), “entroikado” (2012), “bombeiro” (2013), “corrupção” (2014), “refugiado” (2015), “geringonça” (2016) e “incêndios” (2017).

A palavra vencedora deste ano é conhecida “nos primeiros dias de janeiro”.