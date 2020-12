Nas Notícias “Somos um país campeão na forma como acolhemos migrantes” Por

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reagiu às críticas de que tem sido alvo a propósito da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, há nove meses.

“Somos um país campeão na forma como acolhemos migrantes”, frisou o governante, em conferência de imprensa.

Eduardo Cabrita defendeu-se no dia em que se soube que vai responder no Parlamento, numa audição marcada para terça-feira.

“Fui o primeiro não só a lamentar, fui o primeiro a agir, quando muitos estavam distraídos, muitos estavam confinados, muito estavam desatentos”, garantiu o ministro.

“Congratulo-me pelo facto de ter estado quase sozinho, perante o desinteresse de todos os comentadores e da generalidade da comunicação social. Congratulo-me por tantos que não ligaram nada àquilo que eu disse em março e abril estejam agora preocupados com esta situação”, acrescentou Eduardo Cabrita.

Questionado se tinha condições para continuar no cargo, o ministro respondeu com outra questão, perguntando porque é que os partidos que o criticam “só agora acordaram para este tema”.

“Bem-vindos à preocupação sobre esta matéria, é desde a altura a minha preocupação de todos os dias”, reforçou.

Antes da conferência, foi anunciado que Portugal vai indemnizar a família de Ihor Homeniuk.

“Perante a morte do cidadão de nacionalidade ucraniana Ihor Homeniuk por factos ocorridos no espaço equiparado a Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, a 12 de março de 2020, verificando-se o envolvimento de três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, acusados pela prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de detenção de arma proibida, o Governo assume a responsabilidade pelo pagamento de uma indemnização à viúva e aos dois filhos menores de Ihor Homeniuk”, prometeu o Governo, em comunicado.

[Em Atualização}