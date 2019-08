Sobe para 19 número de mortos em explosão causada por colisão rodoviária no Egito

Um acidente rodoviário seguido de uma explosão matou pelo menos 19 pessoas no Cairo, Egito, e forçou a evacuação do principal hospital oncológico do país, segundo um novo balanço divulgado hoje pelas autoridades.

O anterior balanço apontava para 17 mortos. Trinta pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais para receberem tratamento.

No comunicado do ministério da Saúde informa-se que quatro carros colidiram no domingo à noite, provocando uma explosão no exterior do Instituto Nacional do Cancro, que foi evacuado após o acidente.

Os acidentes de viação são comuns no Egito. A agência oficial de estatísticas do país indicou só em 2018 registaram-se oito mil acidentes, causando mais de três mil mortos e 12 mil feridos.