Siemens Portugal investe 20 milhões e cria 400 empregos em digitalização até 2020

A Siemens Portugal vai investir mais de 20 milhões de euros em digitalização até 2020, dos quais 15 milhões na expansão do centro de competências de tecnologias da informação e na criação de 400 empregos, anunciou hoje a empresa.

Este investimento junta-se aos cinco milhões de euros que a empresa tinha anunciado em junho que iria aplicar para impulsionar a digitalização em Portugal, o que eleva para um total de 25 milhões de euros o investimento previsto nesta área.

Em comunicado, a Siemens Portugal adianta que “um quarto” deste reforço de investimento (cinco milhões de euros) será direcionado para a “renovação e modernização integral de um edifício, para dar resposta aos novos conceitos de trabalho, apostando em espaços de cocriação e ideação”.

Os restantes 15 milhões de euros serão aplicados na criação de 400 novos postos de trabalho “altamente especializados” na área das tecnologias da informação (TI), no âmbito da expansão do Lisbon Tech Hub, um centro de competências internacional de TI que a empresa tem em Portugal.

Atualmente trabalham já no Lisbon Tech Hub 600 pessoas com um “foco especial” nas áreas da cibersegurança, inteligência artificial e robótica, e que, com os cerca de 25 mil engenheiros de ‘software’ que integram a equipa global da Siemens, “exploram o potencial da digitalização em todas as áreas de intervenção da empresa, da indústria à energia, passando pelas infraestruturas e os transportes”.

Segundo a Siemens Portugal, os novos empregos a criar serão sobretudo nas áreas do ‘Cloud Backend Developer – AWS’, ‘Mobile Developer’ (iOS / Android), ‘Project Manager – Cyber Security Penetration Testing’, ‘Cyber Security – Cloud Security Specialist’ e ‘Big Data – IoT/Analytics Architect’.

Adicionalmente, a empresa diz ter em curso 56 processos de recrutamento para o Lisbon Tech Hub, para um total de 81 vagas abertas.

A aposta da Siemens AG em Portugal vai traduzir-se também na instalação no país de uma nova unidade de investigação e desenvolvimento, uma equipa que integra o departamento central de investigação e desenvolvimento da Siemens AG (o Corporate Technology) e vai trabalhar, numa primeira fase, num projeto de armazenamento de energia para o mercado residencial.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Siemens afirma que o investimento agora anunciado “vem reforçar a estratégia” definida pela empresa para esta área em Portugal.

“No primeiro semestre do ano anunciámos que íamos investir cinco milhões em digitalização. Agora, temos a enorme satisfação de poder anunciar que vamos investir cinco vezes mais. É um total de 25 milhões de euros vinculados à digitalização, um investimento que beneficiará muito a economia nacional”, sustenta Pedro Pies de Miranda.