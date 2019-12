Motores Savora Racing num triunfo com muito ‘sabor’ nos 500 Km do Estoril Por

Pedro Marreiros, Paulo Pinheiro e Carlos Alonso levaram o Porsche Cayman GT4 da Savora Racing ao triunfo dos 500 Km do Estoril.

Nesta que foi a última corrida do ano na pista permanente do concelho de Cascais, a tripla soube tirar partido de um bom ritmo, boa estratégia e um carro bem preparado pela Veloso Motorsport.

Com 118 pilotos e 29 equipas em pista as difíceis condições climatéricas que se fizeram sentir no Autódromo não foram obstáculo para uma grande competição, organizada pela CRM Motorsport e pelo Motor Clube do Estoril.

Depois de ter colocado o Porsche Cayman GT4 na ‘pole-position’, Pedro Marreiros e os seus companheiros de equipa atacaram desde o começo da corrida, que até começou com um percalço, pois sofreu um furo na volta inagural. Isso obrigou a equipa a recuperar do tempo perdido nas boxes, numa ascensão fulgurante à liderança que durou 23 voltas.

Apesar do ‘safety-car’ ter sido chamado à pista por quatro ocasiões, vários concorrentes ultrapassaram as dificuldades colocadas pela chuva, que tornou as condições de aderência muito precárias, com destaque para Francisco Gonçalves, Rui Gonçalves, Gonçalo Gomes e Daniel Moreira, que terminaram a prova na segunda posição absoluta e também na categoria de Mais de 1600 cc, pertencendo o último lugar a Nuno Magalhães, Nuno Oliveira, João Mestre e Tiago Allen, no Renault Clio da Comval Racing.

Daniel González-Vallinas, Tiago Sousa e André Matos foram os melhores entre os Caterham 450 R da CRM Motorsport que alinharam na prova batendo Luís Calheiros Ferreira, Nuno Santos, Diogo Sousa e Luís Filipe Oliveira.

Já na categoria aos Kia Picanto GT Cup quem levou a melhor foram Orlando Batina e Sérgio Azevedo, depois de um duelo com a equipa Speedy Motorsport, composta por Rafael Lobato, João Aguiar-Branco, Marco Rodrigues, Fernando Cordeiro e Luís Liberal, com o terceiro posto a ser ocupado por Hugo Marcos, Gonçalo Marques, Elton Sequeira, António Cristas e Bernardo Bello.

A categoria 1600 foi ganha pela Comval Racing, com o Super Seven # 66 de Stéphane Picotto, Álvaro Pinto, Rodrigo Santos e Luís Leal, que levaram a melhor sobre o quarteto da BCM Sports – José Kol Almeida, Afonso Almeida, Jorge Miguéis e Ricardo Miguéis.