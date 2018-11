Motores Rodolfo Ávila e André Couto em bom plano em Xangai Por

Rodolfo Ávila e André Couto estiveram em plano de evidência na derradeira jornada do Campeonato da China de Carros de Turismo.

No Circuito de Xangai Ávila terminou na quinta posição enquanto André Couto concluiu a prova na 11ª posição, sendo que Rodolfo não teve no Volkswagen Lamando # 9 um bom aliado para ajudar a equipa a conseguir conquistar o título de construtores. O que acabou por não ser possível.

Rodolfo Ávila queixa-se que nunca teve “um carro para lutar pelos primeiros lugares. Nas travagens perdia terreno para os adversários e para os meus companheiros de equipa. Por isso o quinto lugar na segunda acaba por saber a pouco”.

Aos comandos de um KIA André Couto procurou ‘limitar os danos’, já que partiu apenas de 13º e com o motor a falhar acabou por não conseguir entrar no top dez, num contraste com o vencedor, Alex Fontana, que também alinhou aos comandos de um carro da marca coreana.