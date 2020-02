Fórmula 1 Red Bull revela o RB16 Por

A Red Bull Racing revelou o RB16, o monolugar com que vai disputar a nova temporada de Fórmula 1.

Depois da Ferrari foi a vez da equipa de Milton-Keynes ‘levantar o véu’ sobre o seu novo carro que Max Verstappen e Alexander Albon vão tripular em 2020, com o grande desafio de disputar o lugar de topo com o Mercedes W11 e o Ferrari SF1000.

A Red Bull não criou uma surpresa com o novo monolugar, já que a decoração do RB16 é idêntica à do seu antecessor, que permitiu à formação austro-britânica terminar na terceira posição do Campeonato do Mundo de Construtores, mas a considerável a distância das suas duas principais rivais.

Em 2019 a equipa impôs-se em três grandes prémios, sempre através de Max Verstappen, pelo que o objetivo é subir um pouco a fasquia esta temporada, com um carro com o qual o piloto holandês rodou hoje em Silverstone, para efetuar a autorizada jornada promocional para filmagens.