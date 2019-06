Motores Rampa do Faro regressa 46 anos depois Por

A Rampa do Faro regressa 46 anos depois da última edição e no formato original, levando à tradicional subida de Valença alguns dos automóveis mais icónicos da história do automobilismo.

O evento do Viana Motor Clube, em colaboração com a Câmara Municipal de Valença, reúne no próximo fim de semana uma centena de carros clássicos, entre os quais máquinas como o Alfa Romeo 2000 berlina, o Toyota Celica GT Four, Datsun 240 Z, Citroën AX GTi, Lancia Delta HF Integrale, MG B, Lotus Elan ou Morgan.

Também não faltará um Ford Cortina Lotus igual ao vencedor do Grupo 1 que também esteve na edição de 1970 desta rampa, num formato revival, experimentando uma das subidas mais interessantes do Alto Minho e curvas apertadas e desafiantes.

Num percurso com uma extensão total de cinco quilómetros – entre o cruzamento da Seara (Valença)/Azenhas (Ganfei) e o Santuário da Senhora do Faro, os bólides vão lançar-se em competição quase 50 anos depois, pois a última edição decorreu em 1973.

Sábado, 8 de junho tudo começará pelas 8h00 da manhã com um agrupamento de viaturas na Avenida Miguel Dantas, em Valência. Segue-se a primeira subida pelas 10h00, a segunda subida pelas 11h00. Depois de novo reagrupamento no mesmo local da cidade, tem lugar a primeira subida da tarde pelas 15h00, seguindo-se a segunda subida pelas 16h00 e a terceira pelas 17h00.