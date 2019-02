Motores Rali de Ourém promove ‘Vila Medieval’ Por

O Campeonato Centro de Ralis de 2019 irá arrancar a 16 e 17 de março com a realização do Rally Vila Medieval de Ourém, prova organizada pelo Olival Motorizado com o apoio do Município local.

Trata-se de um evento que levará ao concelho do distrito de Leiria os principais protagonistas da competição da região centro levando-os a passar por alguns locais emblemáticos da região, como a vila medieval, ou o Agroal, para além do regresso ao troço cronometrado do Alqueidão.

A ideia é seguir a rotatividade de classificativas, para além da super especial que irá decorrer na cidade de Ourém, tendo sempre em mente o espetador, quer pela criação de zonas de espetáculo, quer no capítulo da segurança.

Existe um grande empenho da autarquia e também dos patrocinadores, sendo que para emprestar ainda mais brilho ao rali António Monteiro vai estrear um Peugeot 208 T16 R5, com o qual já competiu Gilles Panizzi, velha glória do Campeonato do Mundo.

Haverá ainda um programa de animação, que irá contar com espetáculos de Camião Racing, pelas ‘mãos’ de Artur Fidalgo, de Kart Cross, com Samuel Viña, e ainda de Drift.

O Olival Motorizado delineou uma prova com um percurso muito compacto. No fim da tarde de sábado, 16 de março, haverá apenas duas classificativas, com dupla passagem pelo troço do Castelo. No domingo mais duas passagens pelas especiais de Alqueidão e Agroal e finalmente a super especial de Ourém, que encerrará o rali a meio da tarde.