PSI20 volta a cair juntamente com o resto da Europa

O PSI20, principal índice bolsista português, encerrou hoje a perder 0,01 por cento para 5.153,06 pontos, acompanhando a tendência europeia e consumando a quarta sessão seguida de perdas.

Dos 18 títulos que compõem o índice nacional, oito registaram perdas (lideradas pela Sonae Capital, -1,34 por cento), um manteve-se inalterado (Ibersol) e nove registaram subidas (lideradas pelo BCP, 0,96 por cento).

Nas restantes bolsas europeias, o Footsie 100, de Londres, recuou 0,08 por cento, o mesmo valor que o CAC 40 de Paris, tendo o Ibex 35 de Madrid perdido 0,23 por cento e o Dax 30 de Frankfurt 0,51 por cento.

O presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed) disse hoje que é provável que o banco central possa baixar as taxas de juro pela primeira vez numa década, em face do abrandamento económico e das tensões comerciais.

Na entrega do relatório semestral do banco central norte-americano ao Congresso, Jerome Powell disse que, desde que os responsáveis da Fed se reuniram no último mês, “as incertezas à volta das tensões comerciais e preocupações acerca do fortalecimento da economia mundial continuam a pesar sobre as perspetivas económicas dos Estados Unidos”.

As palavras de Jerome Powell levaram a uma movimentação maior nos mercados de capitais, com a média do Dow Jones a subir 100 pontos ao final da manhã, nos Estados Unidos, tendência não acompanhada na Europa, onde à hora do almoço os mercados registavam uma subida.

Alguns economistas sugerem que as palavras de Powell tornam uma certeza virtual a baixa da taxa de juro em 0,25 por cento na reunião da Fed este mês, com outros a prever mais cortes.

Em Lisboa, as perdas acima de 1 por cento foram lideradas pela Sonae Capital (-1,34 por cento para 0,73 euros) e pela Semapa (-1,10 por cento para 12,56 euros).

A perder menos de 1 por cento estiveram a EDP (-0,77 por cento para 3,35 euros), a Corticeira Amorim (-0,60 por cento para 9,96 euros), a Jerónimo Martins (-0,42 por cento para 14,26 euros), a EDP Renováveis (-0,33 por cento para 9,05 euros), a NOS (-0,09 por cento para 5,64 euros) e a Navigator (-0,06 por cento para 3,21 euros).

A Ibersol manteve-se inalterada em 8,15 euros.

As subidas registaram-se todas abaixo de 1 por cento, com o BCP a subir 0,96 por cento para 0,28 euros, a Pharol 0,66 por cento para 0,15 euros, a Altri 0,59 por cento para 5,96 euros, a Ramada 0,57 por cento para 7,06 euros e a Sonae SGPS 0,55 por cento para 0,86 euros.

As subidas abaixo de 0,50 por cento foram as da REN (0,20 por cento para 2,49 euros), os CTT (0,20 por cento para 2,02 euros), a Mota-Engil (0,16 por cento para 1,89 euros) e a Galp Energia (0,11 por cento para 13,50 euros).