PSI20 sobe 0,18% com Sonae Capital a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em terreno positivo, com o índice PSI20 a somar 0,18 por cento para 5.303,82 pontos e a Sonae Capital a registar uma subida de 3,30 por cento.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 desceram e oito subiram. A Sonae Capital, que liderou os ganhos, ficou a valer 0,81 euros por ação.

Os CTT ganharam 2,50 por cento para 3,12 euros e a Semapa avançou 2,04 por cento para 13,98 euros.

Nas principais valorizações ficaram ainda a Mota-Engil (1,26 por cento para 2,08 euros) e a Galp (1,01 por cento para 15,05 euros).

Com ganhos abaixo de 1 por cento encerraram a Jerónimo Martins (15,42 euros), a Sonae SGPS (0,94 euros) e a Corticeira Amorim (9,96 euros).

Em sentido contrário, a Pharol caiu 2,76 por cento para 0,11 euros, a Ibersol perdeu 1,32 por cento para 7,50 euros e a Navigator baixou 1,23 por cento para 3,54 euros.

Com descidas inferiores a 1 por cento terminaram a Ramada Investimentos (6,20 euros), a Altri (6,01 euros), a EDP Renováveis (10,18 euros), a NOS (5,32 euros), a REN (2,74 euros), o BCP (0,21 euros) e a EDP (3,69 euros).

As principais bolsas europeias terminaram com rumos divergentes. Frankfurt subiu 0,65 por cento, Londres 0,50 por cento e Paris 0,44 por cento, mas Madrid recuou 0,87 por cento, depois de ter sido divulgado que os líderes do PSOE (socialistas) e do Unidas Podemos (extrema-esquerda), Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, assinaram hoje um pré-acordo para a formação de um governo de coligação “progressista”.