PSI20 cai 0,62% seguindo tendência predominante na Europa

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou a sessão de hoje com uma queda de 0,62 por cento para 5.151,60 pontos, seguindo o rumo da maioria das bolsas europeias.

No final da sessão, 11 das 18 cotadas do PSI20 desceram e sete subiram. A Altri liderou as descidas e recuou 2,47 por cento para 7,12 euros.

Ainda nas principais descidas, o BCP perdeu 1,76 por cento para 0,22 euros e a Galp baixou 0,81 por cento para 8,56 euros.

No resto da Europa, Londres subiu 0,29 por cento e Paris 0,08 por cento, mas Milão cedeu 0,03 por cento, Madrid caiu 0,11 por cento e Frankfurt recuou 0,17 por cento.