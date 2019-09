Projeto de lei para impor novo adiamento ao ‘Brexit’ aprovado na Câmara dos Comuns

O projeto de lei para adiar o Brexit para evitar uma saída sem acordo em 31 de outubro concluiu o processo de aprovação na Câmara dos Comuns e vai passar para a Câmara dos Lordes.

A votação na chamada “terceira leitura” contabilizou 327 votos a favor e 299 contra, uma margem de 28 votos, no parlamento britânico.

Antes na votação na especialidade, várias propostas de alteração foram rejeitadas, mas uma acabou por passar devido a um mal-entendido.

A proposta de alteração de 17 deputados do partido Trabalhista defende que seja considerado no futuro o acordo de saída negociado por Bruxelas e modificado para refletir as conversas com o ‘Labour’ em abril e maio.

Esta versão acabou por não ser submetida ao parlamento devido à oposição dentro do Governo que resultou na demissão de Theresa May do cargo de primeira-ministra em junho.

O projeto de lei exige que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, peça uma nova extensão da data de saída até 31 de janeiro caso o parlamento não aprove um acordo de saída ou não autorize uma saída sem acordo até 19 de outubro.

Descontente com este projeto de lei, Boris Johnson apresentou uma proposta para convocar eleições antecipadas, mas esta só será aprovada se tiver o apoio de dois terços dos deputados da Câmara dos Comuns, o que poderá ser inviabilizado pelo partido Trabalhista numa votação esta noite.