Produção no setor da construção cresce em maio na zona euro e na UE

A produção no setor da construção cresceu em maio 2,0 por cento na zona euro e 2,5 por cento na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2018, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Já na comparação com abril, a produção no setor da construção recuou 0,3 por cento, quer nos países da moeda única, quer no conjunto dos 28 Estados-membros.

Segundo o gabinete estatístico europeu, na variação homóloga as maiores subidas do indicador foram observadas na Hungria (26,2 por cento), Roménia (23,8 por cento) e Eslovénia (11,1 por cento), com dois recuos, registados na Finlândia (-1,6 por cento) e na Bélgica (-1,5 por cento).

Face a abril, a produção no setor da construção teve as maiores quebras na Roménia (-7,6 por cento), Finlândia (-3,1 por cento) e Suécia (-2,9 por cento) e os principais avanços na Eslovénia (4,1 por cento), França (1,9 por cento) e Holanda (1,4 por cento).

Em Portugal, a produção no setor da construção aumentou 3,7 por cento na variação homóloga e recuou 0,1 por cento na comparação com abril.