Preço do barril de Brent sobe 0,49% para 61 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 0,49 por cento, para os 61 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar mais 0,30 dólares do que os 60,70 dólares com que fechou as transações na quarta-feira.

Uma descida ao nível das reservas norte-americanas e a expectativa de que os Estados Unidos e a China retomem negociações comerciais estiveram na origem da subida do Brent, segundo os analistas.