Motociclismo Portugal regressou ao pódio na Coupe de L'Avenir de motocross

Foi em Baisieux, na Bélgica, que Portugal subiu ao pódio na 48ª Coupe de L’Avenir, uma competição de motocross reservada aos pilotos mais jovens.

O evento reuniu mais de uma centena de pilotos representando um total de 13 nações, com três classes em pista, sendo que a equipa portuguesa foi composta por nove pilotos.

Tomás Santos, Bernardo Pinto e Rodrigo Barros alinharam nas 65 cc, Sandro Lobo, Martim Espinho e Afonso Gomes nas 85 cc e na Open Abel Carreiro, Alexandre Marques e Renato Silva.

O Portugal Motocross Junior Team conseguiu o melhor resultado se sempre nesta competição, onde a terceira posição nas 85 cc tinha sido a melhor classificação conseguida por representantes lusos. Ainda por cima debaixo de condições difíceis em termos físicos e técnicos, devido à muita chuva, que condicionou especialmente as primeiras mangas.

Entre os mais crescidos enfrentaram três mangas com os portugueses na Open a conseguirem o sétimo posto final. Alexandre Marques foi 13, 14º e 17º, Renato Silva foi 21º, 20º e 22º, e o estreante Abel Carreiro foi 31º na primeira e segunda mangas e 26º na terceira.

Já os nossos representantes nas 85 cc reeditaram o terceiro lugar de 2016. Por pouco Sandro Lobo não venceu, ao liderar quase toda a segunda manga, deixando fugir o triunfo perto do fim. Tinha sido 10º na primeira corrida e terminou a sua participação no 19º.

Afonso Gomes esteve igualmente em destaque ao ser quarto na primeira corrida, depois de arrancar de oitavo. Nas seguintes corridas foi 12º e 17º, enquanto Martim Espinho colecionou um 15º, 23º e um 10º postos.

Nas 65 cc o trio português terminou no 10º posto. O que foi muito positivo tendo em conta que Tomás Santos, Rodrigo Barros e Bertnando Pinto se estrearam na competição. Tomás foi 21º na primeira manga e 20º na segunda, Rodrigo foi 25º no primeiro confronto e 28º no segundo, enquanto Bernardo Bernardo Pinto arrecadou um 31º posto e um 27º.