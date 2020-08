Desporto Portugal regista mais duas mortes e 145 novos casos de covid-19 Por

Portugal regista mais duas mortes relacionadas com a covid-19 e 145 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-se 55.597 casos de infeção e 1.796 mortes.

O Norte foi a região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas, com 69 infeções confirmadas, contabilizando um total de 19.929 casos, tendo registado mais um óbito, de um total de 843.

Hoje, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou mais um óbito (de um total de 646) e contabiliza 28.753 casos, dos quais 47 confirmados nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim, houve mais 122 doentes recuperados, totalizando 40.774 casos de recuperação.

O boletim da DGS de hoje revela que há mais um internamento e mais cinco doentes em cuidados intensivos em relação a sábado.

O maior número de óbitos concentra-se nas pessoas com mais de 80 anos, com 1.201 mortes registadas desde o início da pandemia, seguindo-se as faixas entre os 70 e os 79 anos (350).