“Portugal no Coração” permitiu viagens a 840 emigrantes que saíram de Portugal há muitos anos

O programa “Portugal no Coração”, promovido por dois ministérios, pela Fundação INATEL e pela TAP, permitiu a 840 emigrantes regressarem a Portugal muitos anos depois de terem emigrado à procura de melhores condições de vida.

Ao longo dos 22 anos, “Portugal no Coração” possibilitou a “840 pessoas, incluindo as 15” que integram o programa deste ano, regressar a Portugal, referiu à agência Lusa Luís Oliveira, da Fundação INATEL.

“É muito importante e gratificante organizar este programa. É uma parceria muito feliz, muito gratificante conseguirmos trazer todas estas pessoas a Portugal”, declarou Luís Oliveira.

Luís Oliveira notou que “Portugal no Coração” é “um programa muito marcado pelos afetos e pelo carinho” e que constitui, “na maioria dos casos, se não em todos os casos, a única oportunidade que estas pessoas têm para regressar a Portugal”.

Na edição deste ano do “Portugal no Coração”, os 15 emigrantes do continente americano, o mais novo com 69 anos e o mais velho com 83, cumpriram um programa que os levou de Oeiras a Vila Nova de Cerveira, passando depois por Santa Maria da Feira, Foz do Arelho e Lisboa.

Os emigrantes estão radicados há mais de 50 anos na Argentina (Buenos Aires), no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), Estados Unidos da América (New Bedford e Boston) e Venezuela (Caracas).

O programa “Portugal no Coração” é promovido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, pela Fundação INATEL e pela TAP Air Portugal.