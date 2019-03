Portugal com sexto menor indicador de fecundidade da UE em 2017

Portugal apresentava, em 2017, um indicador de fecundidade de 1,38 nascimentos por mulher, a sexta mais baixa da União Europeia (UE) e muito abaixo do nível mínimo de renovação da população (2,1), segundo o Eurostat.

Dados do gabinete estatístico europeu revelados hoje indicam que a idade média da mulher aquando do nascimento do primeiro filho foi, em Portugal, de 29,6 anos, acima da média da UE (29,1).

Portugal apresentava também a sexta maior taxa de mulheres que são mães pela primeira vez depois dos 40 anos (4,3 por cento), depois da Espanha (7,4 por cento), Itália (7,3 por cento), Grécia (5,6 por cento), Luxemburgo (4,9 por cento) e Irlanda (4,8 por cento), sendo a média da UE de 3,4 por cento.

Quase metade das mulheres portuguesas (49,5 por cento) foi, em 2017, mãe pela primeira vez entre os 30 e os 39 anos (UE 43 por cento), seguindo-se a faixa 20-29 anos, com 41,8 por cento (UE 49,0 por cento).

A proporção de primeiros filhos em mães com menos de 20 anos foi, em Portugal, de 4,4 por cento, ligeiramente abaixo da média da UE (4,7 por cento), tendo os maiores índices sido registados na Roménia (13,9 por cento), Bulgária (13,8 por cento), Hungria (9,9 por cento), Eslováquia (9,5 por cento), Letónia (6,7 por cento) e Reino Unido (6,1 por cento).

As menores taxas de primíparas menores de 20 anos foram observadas na Dinamarca (1,5 por cento), Itália, Eslovénia (1,6 por cento cada), Holanda (1,7 por cento), Luxemburgo (1,9 por cento) e Suécia (2,0 por cento).

Em 2017, a taxa de fecundidade da UE foi de 1,59 nascimentos por mulher, com a França a apresentar o maior indicador conjuntural de fecundidade (1,90), seguida pela Suécia (1,78), Irlanda (1,77), Dinamarca (1,75) e Reino Unido (1,74).

Os menores índices de fecundidade foram registados em Malta (1,26), Espanha, (1,31), Itália, Chipre (1,32 cada), Grécia (1,35), Portugal (1,38) e Luxemburgo (1,39).

O indicador conjuntural de fecundidade é constituído pela soma das taxas de fecundidade geral entre os 15 e 49 anos.