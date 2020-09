Nas Notícias Portugal com mais três mortos e 691 novos infetados com covid-19 Por

Dois óbitos registados em Lisboa e Vale do Tejo e um na região Centro. Há mais 17 internados e mais oito pessoas a necessitar de cuidados intensivos.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais três vítimas mortais por covid-19, bem como 691 novos casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Dois óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, segundo a DGS (que aponta aquela região como a que tem mais casos de infeção). O terceiro óbito foi registado na região Centro.

Com esta atualização, Portugal passa a registar 1931 vítimas mortais e 71 156 casos de infeção, desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com o boletim desta quinta-feira, há mais 17 pessoas internadas com covid-19 (588 pacientes, no total).

Também se verificou uma subida de pacientes em unidades de cuidados intensivos: há hoje 85, no total, o que representa mais oito do que o boletim epidemiológico de ontem.