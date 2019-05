Peso da dívida externa líquida no PIB cai para 88,6 por cento no final de março

A dívida externa líquida portuguesa situou-se em 180 mil milhões de euros no final de março, representando 88,6 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,4 pontos percentuais face ao final de 2018, anunciou hoje o BdP.

Resultante da posição de investimento de capital (PII) portuguesa, excluindo os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros, a dívida externa líquida passou de 89,0 por cento no final de 2018 para 88,6 por cento no final de março de 2019, “uma vez que o aumento do PIB mais que compensou o aumento nominal da dívida”, refere o Banco de Portugal (BdP).

Segundo os dados do banco central, no final de março de 2019 a PII do país situou-se em -205,3 mil milhões de euros, registando uma variação negativa de aproximadamente 2,1 mil milhões de euros em relação ao final de 2018.

“A variação da PII deveu-se ao impacto negativo das transações (-0,7 mil milhões de euros) e das variações de preço (-2,6 mil milhões de euros), que foi parcialmente compensado pelas variações cambiais (+0,5 mil milhões de euros) e pelos outros ajustamentos (+0,7 mil milhões de euros)”, explica o BdP.

As variações de preço tiveram um impacto negativo sobre a PII devido à valorização de passivos, nomeadamente de empresas residentes detidas por não residentes, e das obrigações de tesouro na carteira de não residentes.

Já no caso das variações cambiais, verificou-se a apreciação do dólar, com impacto no aumento do valor em euros dos ativos denominados naquela divisa detidos por residentes.

No período em análise, a PII em percentagem do PIB registou uma variação negativa, passando de -100,8 por cento no final de 2018 para -101,1 por cento no final de março de 2019.