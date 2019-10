Fórmula 1 “Penso que vai ser difícil bater os Ferrari” no México prevê Lewis Hamilton Por

Lewis Hamilton não tem expetativas de poder bater os pilotos da Ferrari no Grande Prémio do México de Fórmula 1, que se disputa no próximo fim de semana no Circuito Hermanos Rodriguez.

O britânico da Mercedes tem 64 pontos de vantagem sobre o segundo classificado no campeonato, o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas, e no traçado mexicano pode já arrebatar o seu sexto cetro título mundial.

Apesar da sua posição vantajosa, Hamilton não acredita que possa ser melhor do que Sebastian Vettel e Charles Leclerc devido à natureza do traçado da capital do México, já que os Ferrari SF90 são, teoricamente, mais fortes em velocidade de ponta e deverão dar-se melhor com as longas retas do ‘Hermanos Rodriguez’.

“Penso que na generalidade o México é a nossa pior corrida do ano, devido à forma como o nosso carro está configurado, e acho que vai ser duro para nós. As últimas provas tem sido surpreendidos, mesmo se garantimos o título (de construtores)”, considera o titular do Mercedes # 44.

Lewis Hamilton mostra-se pragmático em relação à concorrência: “Espero um fim de semana melhor, mas penso que vai ser difícil de bater os Ferrari, com todas aquelas longas retas. Não tenho esperanças com aquelas retas. Mesmo olhando para os outros, os McLaren estão a conseguir ganhar velocidade nas retas, tal com os Red Bull. Por isso penso que vai ser complicado”.

Para além deste facto o titular do Mercedes W10 # 44 também espera que Bottas tenha um bom fiim de semana no México. “Valtteri tem guiado bem todo o ano. Ele fez um bom trabalho e o mais provável é fazer um trabalho sólido nestas próximas corridas, por isso ainda temos uma batalha pela frente. A luta continua”, assevera.