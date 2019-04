Motociclismo Paulo Alberto o mais forte em Casais de São Quintino Por

Um plantel de luxo apresentou-se em Casais de São Quintino para uma concorrida quarta jornada do Campeonato Nacional de Motocross.

No Crossódromo do concelho de Sobral de Monte Agraço estiveram nomes como Rui Gonçalves – que já tinha marcado presença em Moçarria –, Paulo Alberto ou Luís Oliveira.

Seria Paulo Alberto a festejar o triunfo na classe ‘rainha’ – MX1. O piloto de Leiria impôs-se na primeira corrida depois de ter sido o mais rápido nos treinos, face a Rui Gonçalves, que lhe deu bastante luta e foi mesmo o primeiro líder. Na quarta passagem Alberto reclamou o comando e venceu, enquanto Luís Oliveira viria a perder a terceira posição para Sandro Peixe na derradeira volta.

No segundo confronto Gonçalves foi para a frente após a largada, comandando até à quinta volta, altura em que Paulo Alberto se apossou da primeira posição e não mais a largou até final, impondo-se com três segundos de vantagem sobre o seu adversário mais direto.

Luís Oliveira subiu desta vez ao último lugar do pódio, depois de desalojar Hugo Basaúla do terceiro posto na oitava volta. Reclamaria a terceira posição final atrás de Paulo Alberto e Rui Gonçalves. Resultados que não destronaram Sandro Peixe da liderança do campeonato.

Em MX2 ‘reinou’ o espanhol Ruben Fernandes. Na primeira corrida deixou Diogo Graça a mais de 19 segundos, com Renato Silva a ser terceiro depois de ter levado a melhor sobre Luís Outeiro, que chegou a estar na disputa pelo segundo posto.

No segundo confronto Fernandez voltou a impor-se, desta feita com oito segundos de vantagem sobre Diogo Graça, com Luís Outeiro no terceiro posto. Um resultado que permitiu a Graça subir para o comando do campeonato, com escassos dois pontos de vantagem sobre Outeiro.

Na corrida que reuniu os melhores das duas classes principais, Paulo Alberto assumiu o comando logo no início, acabando por dominar o confronto e garantir o seu terceiro triunfo no domingo de Páscoa. Atrás do vencedor a luta foi intensa, com Ruben Fernandez a ocupar a segunda posição durante quatro voltas, altura em que Rui Gonçalves assumiu o segundo posto em definitivo, relegando o espanhol para o terceiro posto. Luís Oliveira foi quarto depois de se desembaraçar de Diogo Graça.

Entre os Iniciados, Fábio Costa impôs-se com clara vantagem, batendo Martim Espinho e Daniel Garcia. Espinho foi o segundo em ambas as corridas, enquanto Garcia garantia o terceiro posto depois de ter sido quarto nas duas ‘mangas’, na primeira atrás de Sandro Lobo e na segunda atrás de Igor Amorim.