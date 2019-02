Passageiros transportados pela CP aumentam 3,5 por cento

A CP transportou 126 milhões de passageiros em 2018, mais 3,5 por cento face a 2017, apontando os dados provisórios para um acréscimo de 3,7 por cento nos proveitos de tráfego, para 259 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Estes resultados representam mais quatro milhões de passageiros transportados e mais nove milhões de euros de proveitos de tráfego, num ano que a CP – Comboios de Portugal diz ter sido marcado por “acrescidas dificuldades operacionais decorrentes, nomeadamente, da insuficiência de material circulante”.

Em comunicado, a CP destaca que para este crescimento contribuíram os serviços Urbanos de Lisboa, com uma subida de 5 por cento do número de passageiros transportados, para mais de 87 milhões, e os serviços Urbanos do Porto, com cerca de 22 milhões de passageiros, um aumento homólogo de 1,8 por cento.

Nos serviços de longo curso da CP viajaram 6,4 milhões de passageiros (em linha com 2017) e a receita aumentou 3,2 por cento, para 110 milhões de euros, enquanto no serviço regional foram transportados mais 370.000 passageiros, num total de 10,6 milhões.

Num ano marcado por “grandes desafios” para a CP, com a “adoção de medidas que permitirão enfrentar o futuro de curto e médio prazo com maior confiança na capacidade de resposta à procura crescente do transporte ferroviário”, a transportadora destaca que “estes resultados só são possíveis graças ao enorme empenho e dedicação dos trabalhadores do grupo, num contexto de acrescidas dificuldades operacionais decorrentes, nomeadamente, da insuficiência de material circulante”.