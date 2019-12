Motores Para Andersson a vitória em Sharjah e para Torrente o título de F1 H2o Por

O sueco Jonas Andersson obteve a sua primeira vitória no Campeonato do Mundo UIM F1H2O ao impor-se no Grande Prémio de Sharjah, nos Emiratos Árabes Unidos, onde Shaun Torrente garantiu o título mundial da categoria ‘rainha’ da motonáutica.

Indo para esta última prova de 2019 com oito pontos de diferença ara o seu rival do Team Abu Dhabi, Andersson sabia que uma vitória com Torrente em terceiro lhe daria o cetro. Por isso a ‘pole-position’ foi bastante importante para deixar o piloto escandinavo a sonhar com o triunfo no campeonato.

E ao longo de 44 das 45 voltas Jonas Andersson esteve na posição de o conseguir, pois o barco do Team Sweden liderou a corrida do princípio ao fim.

E quase até final foi o ex-campeão do Mundo Phillipe Chiappe manteve a questão em suspensa. E foi mesmo a meio da última volta que o francês foi forçado a abandonar com um problema no leme da sua embarcação. Isso promoveu Shaun Torrente à segunda posição o que lhe deu os mesmos 79 pontos de Jonas Andersson, que com o maior número de vitórias do piloto do Team Abu Dhabi lhe conferiu o cetro.

“Claro que é bom vencer, mas tive a possibilidade de vencer o campeonato, que não acontece todos os anos. Estou muito dececionado. Fui o mais rápido na corrida e no final ganhar e perder o título com os mesmos pontos é muito difícil de digerir”, confessou o piloto sueco após a prova.

Foi a primeira vez em quase quatro décadas da competição (36 anos) que o título mundial foi atribuído numa situação tão dramática. Mas isso não deixa Shaun Torrente menos feliz, antes pelo contrário: “Tentei manter-me calado no ‘paddock’ quando tive um problema com o motor danificado na qualificação, mas a equipa fez tudo para ‘dar a volta. Foi só a uma hora da corrida que decidimos não o mudar. Arriscamos, e as últimas cinco voltas foram difíceis mas aguentei-me”.

“Foi uma situação espantosa e mesmo dramática. Três de nós afastamos nos de todos. Não sei o que sucedeu ao Philippe, mas Jonas fez um grande trabalho fazendo tudo o que podia. Hoje tivemos um pouco de sorte, de que todos precisamos às vezes”, rematou o norte-americano do Team Abu Dhabi.