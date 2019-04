Motores O fim anunciado do programa da Ford na Resistência Por

Já havia rumores, mas agora foi confirmado o fim do programa da Ford nos campeonatos mundial (WEC) e norte-americano (IMSA) de resistência.

A marca oval tinha um compromisso de quatro anos com os GTE construídos pela GTE para as duas competições, com uma estrutura apoiada na Chip Ganassi Racing, mas agora esse envolvimento terminou.

Mark Rushbrook, diteor da Ford Performance Motorsports, adiantou que o envolvimento do construtor de Detroit na competição passará a limitar-se a um departamento virado para as equipas cliente (privados).

“Falamos, que a determinado nível, iríamos encontrar a melhor forma de mater os carros na pista no futuro com algum envolvimento da nossa parte. Os carros são para estar na pista. Eles foram feitos para correr e é isso que pretendemos, tentando otimizar a forma como podem correr”, afirmou Rushbrook.

O responsável desportivo da Ford confirmou que a marca está em contacto com várias equipas para correrem com os carros no próximo ano, tanto no IMSA como no WEC, com a Ganassi e a Multimatic envolvidas. E Rushbrook disse que o objetivo é ter pelo menos quatro dos atuais seis Ford GTE a correr nas duas competições.

“Algumas coisas já estão definidas, outras ainda estão em discussão, mas esperemos que até Le Mans esses planos estejam finalizados e que algo possa se iniciado”, referiu também o homem forte da Ford Performance Motorsports, que adiantou que o seu departamento estará envolvido em futuros programas.