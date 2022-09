Artigo patrocinado Número 800 ou número 808: quais são as diferenças? Por

Os números de telefone em Portugal podem ser bastante complexos, e muitas pessoas principalmente os mais jovens não sabem que se ligarem para o número que comece por 808 podem pagar efetivamente uma chamada sem se aperceberem. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade em conhecer a numeração que existe e os preços associados a elas.

Este artigo informativo permite dar a conhecer aos nossos leitores alguns fatos interessantes e importantes sobre a numeração portuguesa, e como é que pode identificar se vai ou não pagar uma chamada.

O chamado “número verde”, começado por 800

Os números que começam por 800 são números completamente gratuitos para o utilizador, ou seja, não vai pagar qualquer chamada que efetuar para este número, independentemente do tempo que ela durar. Estes números estão associados a linhas de informação e apoio ao cliente, por exemplo uma linha de apoio de um banco, de uma seguradora, de um supermercado, ou em generalidade alguma forma de ajuda que se possa disponibilizar por telefone.

Por outro lado, quando ligar para este número o custo desta chamada é suportado pelo serviço que está a receber, ou seja se quiser ligar para o seu banco não vai pagar esta chamada, mas o seu banco vai pagar a chamada que está a fazer para eles. No entanto, para si, que é na realidade o fator mais importante, não existe qualquer custo.

O número “azul”, o 808

Números para 808, também conhecidos como número azul, é um serviço de chamadas que o custo é partilhado entre a pessoa que liga e também a empresa que recebe a chamada. Estes números não são tão utilizados, e tendem a ter cada vez menos prevalência entre a numeração mais utilizada em Portugal, no entanto ainda existem números destes que podem ser relacionados com serviços ou empresas na parte do apoio ao cliente, onde as empresas não querem suportar o custo total dessa mesma chamada.

No entanto, este custo é reduzido, e vai depender em parte do horário no qual está a fazer a chamada, tal como indica o portal do consumidor da ANACOM, a autoridade máxima das comunicações em Portugal.

Existe uma única exceção, decretada pelo Governo, que é o número da Saúde 24. Deste a pandemia que o 808 24 24 24 não é um número pago, sendo este gratuito, tendo sido considerado que como iria muita gente ligar para o número, este custo iria ser suportado totalmente pelo Governo.

Chamadas ilimitadas não funcionam com os números 808

Se o seu tarifário inclui chamadas ilimitadas para a rede fixa, tenha muito cuidado a ligar para os números que começam por 808. Estes números não estão incluídos nas chamadas para a rede fixa, essas são apenas os números começados por 2 ou por 3. Por isso, mesmo que o seu tarifário tenha chamadas ilimitadas, no caso de ligar para um número azul ou número 808, irá sempre contar como uma chamada fora do seu plafond de comunicações.

Como certamente irá concordar, um número grátis é sempre uma linha mais interessante para ligar do que uma linha onde vá pagar a chamada. Portanto, ligue sempre que possível para os números começados por 800, ou caso tenha chamadas ilimitadas para os que começam por 2 ou 3.