Apresentações/Novidades Novo Renault Koleos já chegou e é mais acessível Por

A Renault acaba de lançar em Portugal a mais recente geração do seu SUV topo de gama Koleos, que está mais distinto e acessível.

Não é mera publicidade quando a marca do losango diz que o novo Koleos é mais acessível que o modelo anterior – é que a diferença é sensivelmente de menos 10.000 euros.

Esteticamente o construtor francês fez algumas atualizações estéticas que se impunham, pois num segmento ‘premium’ nenhum detalhe pode ser deixado ao acaso, pois o seu SUV topo de gama tem de impressionar por fora, mas também por dentro.

Agora com uma distância ao solo de 190 milímetros, o novo Koleos passa ostentar uma nova grelha, faróis com tecnologia ‘LED Pure Vision’, vários pormenores cromados, novas jantes, bem como novas proteções na dianteira e traseira, reforçando o princípio de que se pode aventurar um pouco fora de estada.

Houve uma preocupação em dotar o interior com espaço e algum requinte, de modo a proporcionar uma grande experiência a bordo, prometendo um alto nível de habitabilidade e qualidade percebida pelos ocupantes.

Cromados e pele estão disseminados no habitáculo, sendo que o banco do condutor, de comando elétrico, junta a função de massagem às de aquecimento e de ventilação, enquanto nos bancos de trás os passageiros passam a beneficiar de um banco com duas posições de inclinação, pensadas para grandes viagens.

A versão INITIALE Paris volta a ser a de topo no Koleos, distinguindo-se pelos elementos de decoração específicos no painel de bordo, no volante, nos painéis e nas soleiras das portas e nos tapetes.

Mas o novo SUV topo de gama da Renault vem com outros ‘minos’, como a opção pelo sistema de som exclusivo da Bose com tecnologia ‘Centerpoint’, composto por 13 altifalantes de elevado desempenho.

No equipamento de ajuda à condição contam-se o ADS, o regulador de velocidade adaptativo (ACC), o Alerta de Transposição involuntária de via (LDW), o aviso de ângulo morto (BSW), o reconhecimento dos painéis de sinalização, comutação automática das luzes de estrada/cruzamento (AHL), a ajuda ao estacionamento a 360° e estacionamento mãos livres (Easy Park Assist), o alerta de deteção de fadiga (UTA), bem como o sistema de travagem de emergência ativa (AEBS) com uma nova função de deteção de peões na cidade.

Mecanicamente o novo Koleos, disponível em duas ou quatro rodas motrizes, surge em duas motorizações diesel Blue dCi, de 150 (apenas duas rodas motrizes) e 190cv de potência, associados a uma caixa automática X-Tronic de seis velocidades de última geração.

A Renault promete que este seu novo SUV surpreende fora de estrada mesmo só com tração dianteira. A distância ao solo, os 18 graus de ângulo de ataque e 25 de saída explicam a sua desenvoltura em muitos percursos fora de estrada, sendo que em variante de tração integral se beneficia de uma transmissão inteligente desenvolvida no seio do grupo construtor francês, que também engloba a Nissan.

O novo Koleos paga classe 1 nas portagens e está disponível com preços a partir dos 45.320 euros.