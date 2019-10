Motociclismo ‘Mundial’ de Side Car decide-se no Estoril Por

O Circuito do Estoril vai receber, dentro de uma semana, uma das mais prestigiadas do motociclismo mundial; o Campeonato FIM Super Side – ‘Mundial’ de Side-Car.

É, nos 47 anos de história, a primeira vez que o traçado dos arredores de Lisboa recebe esta competição, nascida em 1972, e por onde passaram os mais carismáticos eventos de cariz mundial, como o MotoGP, Superbike, Endurance ou mais recentemente o ‘Mundial’ Júnior Moto 3 (em abril).

Desconhecido da grande maioria dos portugueses, o FIM Superside é um dos mais espetaculares mas também exigentes campeonatos realizados sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo. Nele competem chassis equipados com motores a quatro tempos de quatro cilindros e de 600 cc de capacidade, e que têm de estar homologados para as classes Superpsport e Superstock.

Outra das características é o facto de cada veículo ter um piloto e um ‘pendura’. O passageiro – o ‘macaco’ na gíria do motociclismo – é essencial na progressão do conjunto, pois está constantemente numa ‘dança’ para equilibrar o comportamento do veículo.

Desportivamente o FIM Superside tem seis provas, algumas com corridas duplas, sendo a primeira mais curta (sprint) e a segunda mais longa (gold). No caso do Estoril a primeira terá um total de 10 voltas e a segunda 17.

A prova portuguesa fecha o calendário, sendo por isso decisiva para atribuição do título. Três equipas já venceram este ano, e Tim Reeves e Mark Wilkes lideram o campeonato, com 12 pontos de vantagem sobre Ben e Tom Birchall, enquanto os finlandeses Pekka Paivarinta e Jussi Veravainen são terceiros. Estes venceram apenas uma prova, Reeves e Wilkes ganharam quatro vezes, mais uma do que os irmãos Birchall.

Na ronda anterior, realizada em Grobnik na Croácia as vitórias foram divididas entre os Birchall e Reeves, com a curiosidade de ambos terem igualmente abandonado na corrida que não venceram.

Com 50 pontos ainda por atribuir tudo está muito aberto quando a um título que Tim Reeves já conquistou por cinco vezes (2005-06-07 / 2012 e 2014) conquistas ás quais se juntam dois títulos em 2014 e 2015 na Taça F2 quando competiram lado a lado os 1000cc e os 600cc, sendo a F2 destinadas aos motores com menor cilindrada).

Os irmãos Birchall já foram campeões do mundo por três vezes, a primeira em 2009 e as restantes nos dois últimos anos, 2017 e 2018, sendo que em 2016 venceram a F2. Pekka Päivärinta tem cinco títulos no seu palmarés, com a particularidade do ceptro em 2016 ter sido conquistado com Kirsi Kainulainen a seu lado, naquele que foi o primeiro título mundial na história do motociclismo conquistado por uma mulher.

No Estoril estarão quase duas dezenas de Superside na etapa de todas as decisões da categoria que pela primeira vez compete em Portugal. Velocidade, acção e muita adrenalina não vão faltar ao longo de um fim-de-semana que marcará mais um momento histórico para o Circuito do Estoril.