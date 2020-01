Fórmula 1 Mudanças na estrutura da equipa McLaren Por

A McLaren aproveitou a entrada num novo ano para proceder a algumas mudanças na estrutura da sua equipa de Fórmula 1.

E para já a maior novidade na formação de Woking é a promoção de Andrea Stella a diretor de corrida, num esforço que é entendido como uma medida do diretor da equipa, Andreas Seidl, para melhorar a organização da sua escuderia para 2020.

O alemão, ex-membro da Porsche Motorsport, parece querer deixar bem claro quem desempenha que papel no seio da McLaren, sendo que Stella deixou o seu posto de responsável de performance da equipa.

As questões relacionadas com a operacionalidade de prova durante os fins de semana de grande prémio passarão a estar sob a alçada do técnico italiano, que trabalhará em estreia colaboração com o diretor técnico, James Key, de modo a assegurar uma boa correlação entre a performance em pista e os desenvolvimentos técnicos, a cargo do engenheiro britânico.

Paul James vai manter-se como ‘team manager’ da McLaren, mas vai reportar-se a Andrea Stella, enquanto Piers Thynne continuará como diretor de produção, função relacionada com a fábrica em Woking. Esta mudança é vista como uma melhor distribuição de meios, com as três principais divisões a responderem apenas a Andreas Seidl.

Antes da decisão de promover Stella, o diretor germânico da equipa de Woking disse ser essencial que todos os lugares ficassem muito claros na estrutura da McLaren: “Desde que iniciei funções coloquei em prática uma organização clara e tradicional do envolvimento da competição em três grandes departamentos. O técnico dirigido por James Key, a produção liderada por Piers Thynne, que foi uma promoção interna, e depois a parte de corrida com Andrea Stella no comando como diretor de performance e Paul James como ‘team managee”.