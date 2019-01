Motociclismo Motocross e Supercross nacional com novo patrocinador Por

Novo ano vida nova para o motocross e o supercross nacionais, já que ambas as competições vão contar com um novo patrocinador. Os Jogos Santa Casa vão passar a constar do nome dos dois campeonatos.

A Federação de Motociclismo de Portugal e a Santa Casa celebraram um contrato que também é extensível às seleções nacionais da modalidade, figurando agora os Jogos Santa Casa como o principal ‘sponsor’.

No entanto as novidades para 2019 não se ficam apenas pelo nome, pois no motocross foram feitas alterações que pretendem tornar a participação dos pilotos mais aliciante, o mesmo sucedendo para o público. Entre as mudanças agora anunciadas figuram as duas mangas MX1, as duas mangas MX2 e mais uma final de Elite.

Haverá também prémios para os 5 primeiros de cada classe. Em Elite haverá 30 pilotos com prémios, as mangas de MX1 e MX2 terão uma duração de 20 minutos, em Elite serão de 25 minutos, não haverá manga de repescagem, a classe de Juvenis dará preferência a iniciados e as classes Júnior e 125 2T terão agora duas classificações.

No calendário nota-se a inclusão de uma prova em Lustosa/Lousada, sendo que podem acontecer algumas alterações nas oito provas previstas. Já no Supercross o calendário vai contemplar cinco provas, com Vila Boa de Quires (Marco de Canaveses) a ser a grande novidade.

Em termos de formato o Supercross terá duas finais, uma reservada à classe SX1 e outra à SX2, onde serão apurados os novos finais de cada para as finais SX Elite. Haverão também mais sessões de treinos para as classes Juvenis. Os interessados passam também a contar com uma plataforma de inscrição online, que visa facilitar o processo a pilotos e equipas.

Juntamente com os campeonatos nacionais, os regionais de motocross voltam a marcar novamente a época desportiva, com o Ribatejo, Sinta, Reguonal Pentacontrol, Regional Norte, Açores, Madeira e Crazy Motorbikes a terem novamente lugar. No final da época o MX das Regiões irá colocar frente a frente os melhores pilotos dos referidos campeonatos. O MX Ribatejo irá igualmente acolher um Troféu Honda aberto às MX1, MX2 e Iniciados/80 cc.