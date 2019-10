Miguel Blanco renova título de campeão português de surf

O surfista Miguel Blanco revalidou hoje o título de campeão nacional da Liga Meo Surf, a principal prova do surf português, repetindo a proeza alcançada em 2018 ao atingir a final do Bom Petisco Cascais Pro, em Carcavelos.

À entrada para a última etapa do circuito português, Miguel Blanco e Tomás Fernandes eram os únicos surfistas com possibilidades de chegarem ao título e a eliminação precoce de Tomás Fernandes (na ronda dois) abriu o caminho para a consagração de Blanco que, ainda assim, precisava de, no mínimo, atingir a final da prova.

Durante o dia, Blanco foi avançando nas suas baterias e, depois de afastar Filipe Jervis nos quartos de final, defrontou João Kopke nas meias-finais, superiorizando-se num ‘heat’ bastante disputado, que culminou com uma pontuação de 14,60 pontos para Blanco contra 13,95 para Kopke.

“Foi um dia bem comprido em que tive de jogar tudo em cada ‘heat’. Tinha de chegar à final para renovar o título e isso não era uma tarefa assim tão fácil de concretizar. Este último ‘heat’ foi muito renhido e houve muita emoção no final, o que tornou tudo muito especial. Estou muito contente por mais este título. Há dois anos nem sequer tinha vencido uma etapa e, agora, sou bicampeão nacional”, atirou Blanco, citado num comunicado da Associação Nacional de Surfistas (ANS).

O surfista de 23 anos vai disputar a final do Cascais Pro no sábado, contra Luís Perloiro (13,75 pontos), que bateu na outra meia-final o açoriano Jácome Correia (9,35).

Do lado feminino, nota para a recém-consagrada campeã nacional Yolanda Sequeira, que se qualificou para as meias-finais femininas, onde vai defrontar Mafalda Lopes – que se sagrou em setembro campeã europeia júnior -, enquanto Teresa Bonvalot e Carol Henrique vão disputar o outro lugar na final de sábado.