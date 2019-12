Motores Michelin vai desenvolver dois tipos de pneus para os Le Mans Hypercar Por

A Michelin confirmou que vai desenvolver dois tipos de pneus para a nova classe Le Mans Hypercar, que na próxima temporada vai substituir a LMP1 no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Depois de ter sido anunciado como fornecedor exclusivo da categoria principal do WEC, o fabricante de Clermont-Ferrand fez saber que vai criar dois tipos de borrachas.

Matthieu Bonardel, o responsável da Michelin para competição, referiu que aguarda apenas “a última decisão para saber como recuperar tempo para definir os passos a adotar”.

Bonardel diz que para a Michelin é importante primeiro reunir uma série de dados para saber que caminho a tomar, mas garantiu: “É bastante claro que vão existir duas famílias de pneus. Uma que é parte do protótipo e outra que é destinada mais a carros de estrada. Elas vão incluir pneus dianteiros mais estreitos e traseiros mais largo”.

“Vamos acabar com dois diferentes famílias de pneus, baseados ou nos que usamos nos carros de estrada, ou os que construímos para corrida como protótipos. Começamos a desenvolver ambas as famílias. Fizemos muito trabalho de simulação, e depois a máquina de testes vai definir o tamanho certo a colocar na construção certa, assegurando desde logo um pneu que suporte a carga”, afirmou o líder da Michelin Motorsport.

Mathieu Bonardel garantiu entretanto que vai haver muita comunicação com as equipas, de modo a que os pneus sejam desde logo aqueles que a competição precisa, esperando que se possa estar a testar com um Hypercar um ou dois meses antes da meta estabelecida pela Toyota para testar o seu carro, em julho em do próximo ano.

