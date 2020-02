Fórmula 1 Mercedes desvenda um pouco o seu W11 Por

A Mercedes – à imagem do que tinha feito a Haas – desvendou um pouco o que será o W11, o seu novo monolugar para a temporada de Fórmula 1 de 2020.

Não se percebem muitas diferenças para o antecessor, sendo que a decoração foi ligeiramente modificada, e o facto da equipa campeã do Mundo ter anunciado uma parceria com a equipa de ciclismo Ineos.

Esta revelação acontece duas semanas antes da apresentação oficial do carro, com a equipa Mercedes a realizar uma conferência de imprensa para o efeito no Royal Automobile Club de Londres.

Há alguns detalhes a reter no W11 que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas vão guiar este ano, nomeadamente na localização da caixa de ar, nos flancos do carro e de uma ‘asa’ dianteira modificada.

A parceria com a Ineos (antiga Sky) é válida por cinco anos, e segundo a formação que integra corredores como Egan Bernal, Geraint Thomas ou Chris Froome – todos eles vencedores da Volta à França – haverá vantagens técnicas e de marketing para a equipa, sendo que atualmente também explora esta última vertente com o Nice, da Ligue 1 de futebol em França.