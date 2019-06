Marcas portuguesas em desfile de moda infantil em Florença

A feira dedicada a moda infantil que decorre em Florença, Itália, vai contar com um desfile inédito de marcas portuguesas, num certame em que vão marcar presença cerca de 30 marcas de vestuário infantil português.

“A conceituada feira Pitti Bimbo, que se realiza duas vezes por ano em Florença, integrará, na sua programação oficial, um desfile inédito de marcas portuguesas, sob a insígnia ‘KidsModaPortugal’, uma iniciativa do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT) e da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC)”, refere a ModaPortugal, em comunicado.

O documento acrescenta que o desfile vai decorrer na sexta-feira, dia 21 de junho, pelas 13:30.

“O certame comercial que se realizará em Florença, de 20 a 22 de junho, contará com a presença de cerca de 30 marcas de vestuário infantil português, algumas das quais com o apoio do projeto conjunto de internacionalização ‘100 por centoModaPortugal’, conduzido pelo CENIT e ANIVEC, que desde o início de 2017, tem vindo a apoiar as PMEs portuguesas nos seus esforços de internacionalização”, acrescenta.

Segundo o documento, marcas como Andorine, Baby Gi, Chua, Snug, Vandoma e Wolf&Rita continuam a apostar nesta importante feira e a estreante Maria Bianca inicia, em Florença, o seu processo de internacionalização ao abrigo do projeto ‘100 por centoModaPortugal’.

“Além da presença em stand comercial, a promoção da moda infantil nacional será, nesta próxima edição, potenciada pela realização de um desfile coletivo de seis marcas: Cherry Papaya, Laranjinha, Patachou, Play Up, Knot e Phi Clothing, que apresentarão as suas propostas perante uma vasta plateia de cerca de 400 profissionais”, frisa o comunicado.