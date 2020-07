Nas Notícias Mais duas mortes e 402 infetados por covid-19 em Portugal Por

Segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal registou mais dois óbitos e 402 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, já se registam 1.646 óbitos e 45.679 casos confirmados do novo coronavírus.

Dos 402 novos casos, 342 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa uma percentagem de 85,07 por cento.

As vítimas mortais dizem respeito à zona Centro do país: um homem e uma mulher com mais de 80 anos.

A DGS informa também que mais 301 pessoas recuperaram com sucesso da covid-19, sendo que o total é de 30.350.