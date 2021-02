Nas Notícias Mais 260 mortos, menos internamentos e menos pessoas em cuidados intensivos Por

Um dado muito negativo – o número de óbitos por covid-19, nas últimas 24 horas – e sinais positivos no boletim epidemiológico desta terça-feira.

Portugal registou hoje 260 mortes relacionadas com a covid-19 e 5.540 casos de infeção com o novo coronavírus, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim dá, no entanto, bons indicadores, relativamente ao número de internamentos. Ao contrário do que se verificou ontem, há um decréscimo, com menos 94 pacientes em hospitais (são 6775 no total).

Desses, 853 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 13 do que no boletim de segunda-feira.

Outro dado relevante é o elevado número de recuperados, nas últimas 24 horas: 17 542 pessoas estão livres da covid-19, o que representa uma descida assinalável do número de casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.