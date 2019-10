Fórmula 1 Lewis Hamilton vence Grande Prémio do México e fica mais perto do título Por

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio do México de Fórmula 1, disputado hoje no Circuito Hermanos Rodriguez, e ficou mais perto de mais um título mundial.

O britânico da Mercedes arrancou apenas da terceira posição da grelha de partida, e apesar de se envolver num ‘chega p’ra lá’ com Max Verstappen após a largada, conseguiu depois recuperar.

Um forte andamento – realizando a volta mais rápida – e uma boa estratégia acabaram por deixar Hamilton numa posição de vencer a corrida. Também ajudou o facto de Charles Leclerc, que largou da ‘pole-position’ e dominou o primeiro terço da prova, ter parado uma segunda vez nas boxes.

Sebastian Vettel parou mais tarde do que o britânico da Mercedes, tal como Valtteri Bottas, e isso fez com que regressasse à atrás do W10 # 44, que a partir dessa altura gerir os seus pneus de modo a cruzar a meta na primeira posição e assim ‘coroar’ como campeão do Mundo.

Valtteri Bottas era o único piloto capaz de impedir Lewis Hamilton de se sagrar Campeão do Mundo já no México, e com a terceira posição acabou por conseguir adiar a decisão, pelo menos até à próxima prova, que se disputa dentro de uma semana em Austin (Texas).

O finlandês foi obrigado a uma recuperação, depois de se ter atrasado devido ao incidente do começo da prova entre Hamilton e Verstappen, mas tirou bom partido da paragem nas boxes suplementar de Charles Leclerc, que fez com que o monegasco da Ferrari acabasse a corrida no quarto lugar.

Alexander Albon soube evitar a confusão inicial, e embora não se tenha destacado fez uma prova livre de percalços, apesar de algumas dificuldades para ultrapassar alguns concorrentes que não são do seu ‘campeonato’. O quinto lugar final e no o melhor dos Red Bull foi a recompensa para o tailandês,

Max Verstappen sofreu um furo na ‘escaramuça’ inicial, e isso fê-lo ‘cair’ na classificação. Mas como já sucedeu várias vezes o holandês encetou uma recuperação que o levou a terminar logo atrás do seu companheiro de equipa.

Disputada foi a posição de melhor dos ‘outros’, que foi desta vez para o ‘herói’ da casa, Sergio Perez. Uma prova inteligente levou o mexicano ao sétimo posto final, pontuado por um duelo com Daniel Ricciardo, em que o australiano da Renault saiu a perder, depois de uma travagem falhada e a ida a uma escapatória quando tentava ultrapassar o Racing Point # 11.

Ainda assim, e depois de uma qualificação problemática, a Renault terminou com os seus dois monolugares nos pontos, já que Nico Hulkenberg foi nono, atrás do seu companheiro de equipa de Daniil Kvyat, no melhor dos Toro Rosso.

Um contraste com o dia para esquecer da McLaren, que viu Lando Norris desistir após uma roda mal apertada no ‘pit-stop’ e Carlos Sainz Jr perder progressivamente andamento para concluir a prova num dececionante 13º posto.