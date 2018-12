Fórmula 1 Lewis Hamilton testa Superbike… e dá-se mal Por

Lewis Hamilton pode ser Pentacampeão do Mundo de Fórmula 1, mas as duas rodas de competição parece ser coisa que não domina, pelo menos ao mesmo nível, tendo sofrido um acidente em Jerez de La Frontera.

Aproveitando umas merecidas férias, o britânico da Mercedes foi experimentar uma Yamaha YZF-R1 da equipa Crescent – que alinhou este ano no ‘Mundial’ de Superbike – no traçado andaluz durante um ‘track day’.

Segundo o jornal desportivo italiano Gazzetta dello Sports Hamilton participou a convite da formação britânica, tripulando uma moto completamente negra ostentando o # 44, o mesmo que o piloto tem usado nas últimas épocas no seu Mercedes F1. Hamilton escapou do acidente sem ferimentos.

O Campeão do Mundo de Fórmula 1 é um conhecido fãs de provas de motociclismo, especialmente o MotoGP e da marca MV Agusta, que até pôs o nome do piloto britânico a uma edição limita do seu modelo F4, denominada LH44.