Leixões cresce 2% e movimenta 14,8 milhões de toneladas de mercadorias até setembro

O Porto de Leixões, em Matosinhos, registou uma “evolução muito positiva” ao crescer 2 por cento e movimentar 14,8 milhões de toneladas de mercadorias até setembro e face ao período homólogo, revelou hoje.

Segundo nota da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), o acumulado até setembro registou valores favoráveis em grande parte dos segmentos de carga.

“A carga contentorizada cresceu 7,5 por cento, a carga fracionada aumentou 2,32 por cento e a carga roll-on/roll-off (carga rolante) registou um incremento de 17,95 por cento”, assinalou.

Também os contentores cresceram em número (8,49 por cento) e em TEUS – medida padrão para calcular o volume de um contentor – (8,19 por cento), adiantou.

A APDL explicou que os valores assinalados no terceiro trimestre do ano permitiram uma boa recuperação do movimento de granéis líquidos, que só no mês de setembro aumentaram 56,62 por cento face ao mês homólogo anterior.

O Porto de Leixões regista uma média mensal de cerca de 1,6 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas.

Em fevereiro, a então ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou um investimento de cerca de 217 milhões de euros, dos quais 147 são investimento público, até 2023 no porto para aumentar a sua competitividade portuária.