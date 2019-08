Lançado concurso para construção do novo Hospital Central do Alentejo

O concurso público internacional para a empreitada de construção do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, num investimento superior a 150 milhões de euros, foi lançado hoje pela Administração Regional de Saúde (ARS).

Segundo o anúncio do concurso, publicado hoje em Diário da República (DR), o valor do preço base para a “realização dos trabalhos, prestações de serviço e fornecimentos para a empreitada de construção do novo hospital” é de 150.421.727 euros.

O novo Hospital Central do Alentejo, a construir na periferia da cidade de Évora, deverá entrar em funcionamento até dezembro de 2023.

A futura unidade hospitalar vai dar resposta às necessidades de toda a população do Alentejo, com uma área de influência de primeira linha que abrange cerca de 200 mil pessoas e, numa segunda linha, mais de 500 mil pessoas.